Адміністрація міста прийняла рішення розпочати очні заняття лише в тих закладах, які можуть забезпечити себе світлом.

В Одесі продовжили шкільні канікули через дефіцит електропостачання, який був зумовлений масштабною аварією на місцевій підстанції 4 лютого.

Раніше через цю проблему місцева влада оголосила про дводенні канікули 6 та 7 лютого. Однак через нестачу світла місцева влада прийняла рішення продовжити канікули до кінця тижня. Про це батьків попередили в соціальних мережах.

"Школи продовжують канікули до кінця тижня. За рішенням адміністрації, розпочинають очні заняття школи, у яких є світло. Заклади освіти інформують батьків щодо ситуації у конкретній школі", - йдеться в повідомленні.

Також там зазначили, що вже з 8 лютого дитячі садочки будуть працювати за звичайним графіком. Це стосується закладів, які працювали очно.

Аварія на підстанції в Одесі

Вранці 4 лютого на одному з ключових об’єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія. Через це більша частина міста залишилася без світла.

Як повідомили фахівці "Укренерго", аварія трапилася через проблеми з обладнанням. Станом на 5 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що через аварію в Одесі до 40% споживачів досі залишаються без електроенергії.

7 лютого в ДТЕК повідомили, що ситуація в місті досі складна. Мешканцям міста пообіцяли гарантовано вмикати світло лише на дві години, після чого наступні вісім - вони будуть без електроенергії.

Вас також можуть зацікавити новини: