Місцевих мешканців просять зберігати спокій і з розумінням ставитися до тимчасових незручностей.

Вранці 4 лютого на одному з ключових об’єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія. Внаслідок чого частина району та обласного центру залишились без світла.

Як повідомляє Одеська РДА у Facebook, на об’єкті вже триває рятувальна операція: "Залучені всі сили та засоби ДСНС та інших підрозділів, енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії".

Місцевих мешканців просять зберігати спокій і з розумінням ставитися до тимчасових незручностей.

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Тим часом мережею ширяться кадри пожежі, як стверджується, на місцевій підстанції, на місце інциденту вже прибули екіпажі рятувальників. Над територією піднявся густий стовп диму.

Ситуація зі світлом в Одесі та області – що відомо

Ще у грудні російські окупанти здійснили потужний масований пуск дронів-камікадзе по енергоінфраструктурі області. Через дефіцит електроенергії місцева влада була змушена зупиняти електротранспорт.

Після цього чиновники випустили заяву, що відновлення всієї енергосистеми області може зайняти до трьох місяців.

Наприкінці січня ворог повторив атаку вже ракетами "Калібр", в результаті частина області залишилась без світла.

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