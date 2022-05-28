Є затримані особи, які перевіряються на причетність до диверсійно-розвідувальних груп противника.

В Одеському регіоні триває контрдиверсійна спецоперація. Вже є затримані, їх перевіряють на причетність до ворожих ДРГ.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

"У регіоні йде контрдиверсійна спецоперація, про її результати повідомимо трохи згодом. Є затримані особи, які перевіряються на причетність до диверсійно-розвідувальних груп противника", – розповів Братчук.

Він також додав, що ніч в Одесі та області пройшла спокійно.

"Ніч у місті (Одесі – ред.) та області пройшла без обстрілів. Усі ті постріли, які ви чуєте вночі іноді, а іноді і вдень, не забувайте, що потрібно не заважати ЗСУ відточувати свою професійну майстерність. Сили оборони Одеської області тренуються та виконують відповідні бойові завдання", – додав Братчук.

За його словами, досить високими залишаються ризики завдання ударів по "нашому місту та області".

Раніше повідомлялося, що на даний час в акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходяться як мінімум два носії крилатих ракет типу "Калібр", сумарний залп яких становить до 16 ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: