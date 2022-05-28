Ніч в Одеській області пройшла без обстрілів.

На даний час в акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходяться як мінімум два носії крилатих ракет типу "Калібр", сумарний залп яких становить до 16 ракет.

Про це повідомив прес-секретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що в Одесі та Одеській області залишається дуже високою ймовірність ракетних ударів з боку російських окупантів.

"Дуже високою залишається ймовірність нанесення ракетних ударів по місту і області. Не нехтуйте правилами безпеки", - підкреслив Братчук.

Також він повідомив, що ніч в регіоні пройшла без обстрілів. Проте, в даний час в акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходяться як мінімум два носії крилатих ракет типу "Калібр", сумарний залп до 16 ракет.

Братчук додав, що оголошені Росією так звані гуманітарні коридори для цивільного судноплавства є маніпуляціями, оскільки самі ж окупанти продовжують ігнорувати норми міжнародного морського права.

"Корабельне угруповання Російської Федерації продовжує блокувати цивільне судноплавство в акваторії Чорного і Азовського морів, зробивши їх зоною бойових дій... Росія не може бути гарантом безпеки, так як з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну обстрілює цивільні іноземні судна", - заявив Братчук.

Він підкреслив, що російським окупантам вірити не можна, так як вони постійно нехтують міжнародним морським правом.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Оперативного командування "Південь", в Чорному морі п'ять російських кораблів продовжують блокувати судноплавство. Також з цих суден ворог може завдавати ракетних ударів по території України.

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