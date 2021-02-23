Під судом зібрались журналісти та прихильники активіста.

Суд розпочав оголошення вироку активісту Сергію Стерненку в справі про викрадення людини.

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Як передає кореспондент УНІАН, оголошення відбувається у Приморському райсуді Одеси.

Під судом сьогодні зібралися журналісти і прихильники Стерненка.

Як стверджує правозахисник Масі Наєм, який присутній на засіданні, суддя цитує свідка, якого в суді не допитували. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання.

Раніше прокуратура запросила для Стерненка 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за обвинуваченням у викраденні громадянина Сергія Щербіча з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Справа Стерненка щодо викрадення людини

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви Щербіча про викрадення.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

Проти Стерненка заведено декілька кримінальних справ. Одна з них стосується факту смертельного пораннення людини, що скоїла напад на Стерненка - Івана Кузнєцова.

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Автори: Дмитро Захаров, Антоніна Доломанжи