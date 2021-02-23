В Одесі оголошують вирок Стерненку / Facebook, Masi Nayyem

Суд розпочав оголошення вироку активісту Сергію Стерненку в справі про викрадення людини.

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Як передає кореспондент УНІАН, оголошення відбувається у Приморському райсуді Одеси.

Під судом сьогодні зібралися журналісти і прихильники Стерненка. 

Як стверджує правозахисник Масі Наєм, який присутній на засіданні, суддя цитує свідка, якого в суді не допитували. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання.

Раніше прокуратура запросила для Стерненка 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за обвинуваченням у викраденні громадянина Сергія Щербіча з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Справа Стерненка щодо викрадення людини

  • У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.
  • Слідчі дії проводили на підставі заяви Щербіча про викрадення.
  • Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.
  • Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

Проти Стерненка заведено декілька кримінальних справ. Одна з них стосується факту смертельного пораннення людини, що скоїла напад на Стерненка - Івана Кузнєцова.

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Автори: Дмитро Захаров, Антоніна Доломанжи