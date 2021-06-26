Люди йшли в національному українському і кримськотатарському вбранні.

У центрі Одеси сьогодні відбувся Мегамарш у вишиванках.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зібралися вдень ​​на розі вулиць Дерибасівської і Преображенської, звідки почалася хода.

Перед стартом присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих за незалежність України.

Очолила колону група дітей, які були в національному вбранні, - українському і кримськотатарському.

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У колоні несли банери «Мегамарш у вишиванках. Одеса», «Одна єдина соборна Україна», червоно-чорні прапори, українські та кримськотатарські прапори, а також - багатометрове синьо-жовте полотнище.

Учасники акції скандували: «Слава воїнам АТО!», «Слава Україні!», «Молдаванка і Пересип - у вишиванках вся Одеса!», «Ах, Одеса - рідний край! Вишиванку одягай!» та інші.

Попри сильну спеку, в марші взяли участь дуже багато людей. Захід привернув увагу очевидців, серед яких було багато туристів. Колону супроводжувала поліція.

Колона пройшла до Думської площі, де біля будівлі мерії почався концерт.

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Автор: Лариса Козова