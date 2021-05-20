У Львові вдягнули у вишиванки скульптури античних богів.
Традиція прикрашати так місто до Дня вишиванки зберігається тут уже понад десять років, розповідає "ТСН.Ранок".
Зранку на площі Ринок чотири скульптури античних богів, розташовані у фонтанах, одягнули у вишиванки. Амфітріту та Діану - у вишиті сукні, Нептуна та Адоніса - в сорочки, а останньому ще й підібрали джинсові шорти.
Зазначається, що одяг вишитий з традиційними українськими мотивами. Для кожної скульптури витратили близько 15 метрів тканини, а щоб одягнути богів, залучили крани.
Помилуватися скульптурами чи зробити фото з ними можна буде упродовж тижня.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Не несе ідеологічного навантаження: у Львові не зноситимуть «пам'ятник Терешковій»
- СБУ проведе антитерористичні навчання на Львівщині: що потрібно знати громадянам
- Проштрикнув груди, а потім "лікував": на Львівщині чоловік розправився з дружиною
- День вишиванки 2021: традиції свята та цікаві факти про український етнічний одяг
- Помер головний диригент Львівської опери Михайло Дутчак
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram