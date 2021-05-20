На кожну скульптуру використали до 15 метрів тканини.

У Львові вдягнули у вишиванки скульптури античних богів.

Традиція прикрашати так місто до Дня вишиванки зберігається тут уже понад десять років, розповідає "ТСН.Ранок".

Зранку на площі Ринок чотири скульптури античних богів, розташовані у фонтанах, одягнули у вишиванки. Амфітріту та Діану - у вишиті сукні, Нептуна та Адоніса - в сорочки, а останньому ще й підібрали джинсові шорти.

Зазначається, що одяг вишитий з традиційними українськими мотивами. Для кожної скульптури витратили близько 15 метрів тканини, а щоб одягнути богів, залучили крани.

Помилуватися скульптурами чи зробити фото з ними можна буде упродовж тижня.

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Автор: Катерина Комолова