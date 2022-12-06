Ремонтні роботи з відновлення водопостачання тривали весь вечір та всю ніч.

Стало відомо про ситуацію з опаленням та водопостачанням в Одесі та області після ракетної атаки РФ. Наразі переважна частина міста та Одеського району підключені до водопостачання. Окрім цього, в Одесі поновили роботу всі районні котельні, які було знеструмлено через ворожий ракетний удар.

На брифінгу речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що 5 грудня через ворожий удар без світла, води та теплопостачання залишились Одеса та більшість територіальних громад Одеського району. Окрім влучань у об’єкти критичної інфраструктури, було пошкоджено декілька житлових будівель.

"Ремонтні роботи тривали весь вечір та всю ніч. Переважна кількість абонентів Одеси та Одеського району зараз підключені до водопостачання. Поступово електроенергія подається відповідним мікрорайонам. Відновлено теплопостачання більш ніж у 5 тис. житлових будинків. Наразі також працюють квартальні котельні та Одеська ТЕЦ", - сказав Братчук.

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Він додав, що наразі є мікрорайони, куди здійснюється підвіз води. Також 5 грудня було врятовано людей, які під час обстрілів застрягли у ліфтах багатоповерхівок.

В прес-службі мерії Одеси також повідомили, що всі 11 районних котелень вже перезапущені, працюють та подають тепло в будинки одеситів.

"Зі 146 малих котелень працюють 12. Всі інші залишаються поки що без електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що всі міські лікарні та пологові будинки на сьогоднішній день забезпечені електроенергією, водою та теплом.

"Наразі водопостачання відновлено в усіх районах міста. Оперативний штаб та комунальні служби працюють цілодобово та своєчасно реагують на всі виклики", - стверджують в мерії.

Ракетна атака 5 грудня: "прильоти" на Одещині

5 грудня Росія знову завдала ракетного удару по Україні. Рашисти атакували декілька областей, серед яких опинилися й Одещина. В Одесі та області пролунали вибухи, після чого зникли світло та вода.

Згодом стало відомо, що рашисти пошкодили два інфраструктурних об’єкти Одещини, є поранені. Ввечері УНІАН також повідомляв, що по всій Україні було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

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