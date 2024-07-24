За даними ТЦК та СП, постраждав військовий, який після бойових поранень на фронті проходить службу у військкоматі.

В Одесі водій легковика у відповідь на вимогу надати документи набрав швидкість та "прокотив" співробітника ТЦК та СП на капоті – водій стверджує, що військовий сам вліз на авто, а у військкоматі кажуть, що постраждав боєць, який отримав поранення на фронті.

Сьогодні у місцевих Телеграм-каналах тиражується відео, яке зроблено, ймовірно, з салону вказаної автівки. Зафіксовано, що під час руху легковика на капоті знаходиться чоловік у військовій формі, який намагається утриматись на транспортному засобі. Невідомо з якою швидкістю машина їхала, але видно, що на чоловікові під час руху розвивається одяг. Одночасно чути, як те, що відбувається, коментують люди що перебувають у салоні. Зокрема, чути жіночий та чоловічий голоси: "Ти, що - хворий! Машину ламаєш!", "Ви уявляєте, заліз на машину. Ламає все на машині, а нікуди не йде", "Двірники зламав!", "Ганьба!" тощо.

Чоловік з салону також стверджує, що йому погрожували пістолетом та він "все зняв на відео".

Після того, як автівку наздоганяє інший транспортний засіб, ймовірно, з іншими військовими, вона зупиняється. Військовослужбовець на капоті насилу злазить на землю, судячи за все, йому важко йти.

Як повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП, подія сталася сьогодні, 24 липня, у Хаджибейському районі міста. "Стався прикрий та недопустимий інцидент", - йдеться у заяві ТЦК.

Зокрема, на одній з вулиць спільна група оповіщення військовослужбовців територіального центру комплектування та поліції попросила водія автівки надати документи, що підтверджують особистість та військово-облікові документи.

"Однак водій авто продовжив рух. У результаті цього він наніс травми військовослужбовцю, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП. Потерпілий вже надав свідчення, щоб сприяти швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху", - наголошують у ТЦК.

Йдеться, що керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює цю ситуацію. Та вважає таке ставлення до захисників, які втратили здоров’я на передовій, неприпустимим.

В обласному ТЦК та СП також зазначили, що 20 червня в Одесі стався схожий інцидент та 5 липня водію, який також травмував своїм транспортним засобом військовослужбовців ТЦК, суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою.

Мобілізація в Україні

За словами начальника Дарницького районного у Києві ТЦК та СП Володимира Новосядлого, примусова доставка військовозобов’язаних до ТЦК – це результат ігнорування вимог закону з боку громадянина, а не забаганка працівників військкомату. За його словами, кожен має дотримуватися того законодавства, якби так чинили всі й завжди, то не було черг до ТЦК, експрес-мобілізації тощо. Якщо людину зупиняють на вулиці, а в неї немає при собі військово-облікового документа, в базі значиться, що її взагалі розшукують, то співробітники ТЦК змушені вдаватися до таких методів як примусова доставка до ТЦК.

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