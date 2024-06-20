Водія оголошено в розшук.

У четвер, 20 червня, в Одесі чоловік "протягнув" на капоті двох військовослужбовців ТЦК. Інцидент стався у Приморському районі міста, повідомила пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП.

"20 червня в Приморському районі міста Одеси стався прикрий інцидент: внаслідок агресивної поведінки водія, на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення. Водій "протягнув" двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань, в результаті чого, один із них отримав травму голови", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалим військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу. Водія оголошено в розшук.

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"Потерпілі надали свідчення для сприяння швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію. Особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України", – додали в Одеському обласному ТЦК та СП.

Напади на співробітників ТЦК та СП

Нещодавно у Яворові Львівської області напали на співробітника ТЦК та СП. У військового на імʼя Юрій діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Зазначалося, що виконуючи свої службові обов’язки, чоловік супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. На одній із вулиць міста на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові, через що військового доставили до місцевої лікарні.

Примітно, що у ТЦК він почав служити після того, як отримав важкі поранення, захищаючи Україну на фронті.

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