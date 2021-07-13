Відпочиваючий пожартував від нудьги і надлишку випитого алкоголю.

В Одеській області п'яний турист "замінував" базу відпочинку.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, 26-річний чоловік зателефонував серед ночі рятувальникам з бази відпочинку в курортному селищі Грибівка і заявив, що замінував її.

Для перевірки повідомлення за адресою разом з працівниками ДСНС негайно виїхали поліцейські.

"Виявилося, що відпочиваючий пожартував від нудьги і надлишку випитого алкоголю", - повідомили в главку.

Читайте такожУ Запоріжжі батьки продали килим, який купували для школи: розгорівся скандал (фото)Правоохоронці склали на зловмисника одразу два адміністративні протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) та ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.

За скоєне чоловікові загрожують штрафні санкції або громадські роботи, або виправні роботи, або адміністративний арешт.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова