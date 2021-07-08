У Олени залишилися батьки, а також молодший брат / фото Олена Денисенко / Facebook

В Яремче Івано-Франківської області колишній співробітник поліції в алкогольному стані збив дизайнера і спортсменку з Києва Олену Денисенко, яка їхала на мотоциклі.

Подробиці трагедії дізнавався Obozrevatel.

Перед смертельною ДТП 32-річна Олена написала в Facebook, що відправляється на мотоконкурс. Це був "Тиждень світових пригод", під час якого учасникам належало проїхати 1 тисячу кілометрів на своїх байках.

Одного ранку на вулиці Свободи в Яремче п'яний 25-річний водій Volkswagen Touareg вилетів на зустрічну смугу, де збив Олену на мотоциклі. Вона загинула на місці.

За даними Національної поліції, чоловік був п'яний - в його крові виявили 1,19 проміле. За словами очевидців, водій намагався покинути місце ДТП, але очевидці затримали його до приїзду правоохоронців.

Винуватцем виявився 25 - річний Антонюк Сергій Русланович - випускник Національної академії внутрішніх справ. Працював слідчим криміналістичного відділу ГУ поліції Житомирської області, однак звільнився.

фото Тарас Кухарук / Facebook

Як дізналися ЗМІ, Антонюк нібито вже мав чотири штрафи за порушення правил дорожнього руху. Ще він нібито замішаний у кримінальній історії, на нього відкрито справу за статтями, пов'язаними з організацією злочинного угруповання і торгівлею людьми.

Сергій Антонюк є сином Руслана Антонюка, який був заступником начальника екологічної інспекції Житомирської області. Останнім часом він працював начальником відділу екологічного нагляду екологічної інспекції Поліського округу. Також у 2019 році тричі претендував на посаду директора держпідприємства народницького спеціалізованого лісового господарства.

фото Олена Денисенко / Facebook

Загибла в аварії Олена Денисенко була з Києва, закінчила гімназію інституту ім. Драгоманова, займалася дизайном.

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"Скільки її знала, вона завжди їздила на автомобілі, була хорошим водієм. На мотоциклі вона завжди їздила дуже обережно, в шоломі, в захисті. Крім того, Олена займалася джиу-джитсу. Була чемпіонкою України, отримувала медалі в Іспанії. І завжди вела здоровий спосіб життя", - розповідає подруга Олени Аліна.

У Олени залишилися батьки, а також молодший брат. Зараз вони виїхали в Яремче, де займаються оформленням документів. Жінка не була заміжня, але в останній рік перебувала у стосунках.

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Автор: Денис Прядко