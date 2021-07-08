За даними поліції, водій Volkswagen, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яний - в його крові виявили 1,19 проміле.

В Яремче Івано-Франківської області колишній співробітник поліції в алкогольному стані збив дизайнера і спортсменку з Києва Олену Денисенко, яка їхала на мотоциклі.

Подробиці трагедії дізнавався Obozrevatel.

Перед смертельною ДТП 32-річна Олена написала в Facebook, що відправляється на мотоконкурс. Це був "Тиждень світових пригод", під час якого учасникам належало проїхати 1 тисячу кілометрів на своїх байках.

Одного ранку на вулиці Свободи в Яремче п'яний 25-річний водій Volkswagen Touareg вилетів на зустрічну смугу, де збив Олену на мотоциклі. Вона загинула на місці.

За даними Національної поліції, чоловік був п'яний - в його крові виявили 1,19 проміле. За словами очевидців, водій намагався покинути місце ДТП, але очевидці затримали його до приїзду правоохоронців.

Винуватцем виявився 25 - річний Антонюк Сергій Русланович - випускник Національної академії внутрішніх справ. Працював слідчим криміналістичного відділу ГУ поліції Житомирської області, однак звільнився.

Як дізналися ЗМІ, Антонюк нібито вже мав чотири штрафи за порушення правил дорожнього руху. Ще він нібито замішаний у кримінальній історії, на нього відкрито справу за статтями, пов'язаними з організацією злочинного угруповання і торгівлею людьми.

Сергій Антонюк є сином Руслана Антонюка, який був заступником начальника екологічної інспекції Житомирської області. Останнім часом він працював начальником відділу екологічного нагляду екологічної інспекції Поліського округу. Також у 2019 році тричі претендував на посаду директора держпідприємства народницького спеціалізованого лісового господарства.

Загибла в аварії Олена Денисенко була з Києва, закінчила гімназію інституту ім. Драгоманова, займалася дизайном.

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"Скільки її знала, вона завжди їздила на автомобілі, була хорошим водієм. На мотоциклі вона завжди їздила дуже обережно, в шоломі, в захисті. Крім того, Олена займалася джиу-джитсу. Була чемпіонкою України, отримувала медалі в Іспанії. І завжди вела здоровий спосіб життя", - розповідає подруга Олени Аліна.

У Олени залишилися батьки, а також молодший брат. Зараз вони виїхали в Яремче, де займаються оформленням документів. Жінка не була заміжня, але в останній рік перебувала у стосунках.

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Автор: Денис Прядко