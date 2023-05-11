Відео пошкодженого погруддя публікують місцеві паблики.

У Маріуполі невідомі розбили погруддя Леніна, яке було встановлено у міському саду після окупації російськиими військами.

"Володимир Ленін в Міському саду Маріуполя трохи втомився. Маріупольський Спротив повідомляє, що опудало Леніна, встановлене окупантами в найстарішому парку Міський сад декомунізовано остаточно", - написав радник мера міста Петро Андрющенко.

Бюсти Леніна в Маріуполі - деталі

У школах Маріуполя минулого року окупанти почали встановлювати бюсти Леніна, а містянам просто неба влаштовують покази фільму "Джентльмени удачі".

Відео дня

"Маріуполь. На зараз. Необільшовізм крокує містом. У відремонтованої школі №65 Маріуполя окупанти встановлюють знайдений бюст Леніна. В Лівобережжі влаштували показ "Джентльменів удачі" просто неба. При Україні люди дивились краще зі світового кіно, при Росії - повертається назад. Чекаємо "Веселих хлоп'ят" … Мразота, перейменовуйте вже місто в Жданов, аби не паскудити горде ім'я міста -героя Маріуполя", - написав Петро Андрющенко.

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