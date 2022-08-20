Водночас жителям міста влаштовують вуличні покази фільму "Джентльмени удачі".

У школах Маріуполя встановлюють бюсти Леніна, а містянам просто неба влаштовують покази фільму "Джентльмени удачі".

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Маріуполь. На зараз. Необільшовізм крокує містом. У відремонтованої школі №65 Маріуполя окупанти встановлюють знайдений бюст Леніна. В Лівобережжі влаштували показ "Джентльменів удачі" просто неба. При Україні люди дивились краще зі світового кіно, при Росії - повертається назад. Чекаємо "Веселих хлоп'ят" … Мразота, перейменовуйте вже місто в Жданов, аби не паскудити горде ім'я міста -героя Маріуполя", - написав він.

Нагадаємо, окупанти закрили вчителям виїзд із Маріуполя: їх побоями "переконують" виходити на роботу.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники розпочали у Маріуполі чергову хвилю мобілізації: вербують чоловіків, пропонуючи працювати у так званій "державній воєнізованій горнорятувальній службі". Людям нібито пропонують влаштуватися водіями та машиністами. При цьому серед місць дислокації – Донецьк, Горловка та Макіївка. Насправді відбувається прихована мобілізація: людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це, зокрема, робили у Донецьку.

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