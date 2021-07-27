В Офісі президента переконані, що бажання Green Grey привернути до себе увагу на штучно роздмуханому конфлікті є непродуктивним.

Попередня розмова щодо участі гурту Green Grey у святкуванні 30-ої річниці проголошення Незалежності України велась до того, як представники цього гурту висловили свою позицію щодо закону про державну мову, яка видається організаторам некоректною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Офісу президента України.

"У програмі святкування 30-річниці проголошення Незалежності України запланований масштабний концерт, де легендарні українські виконавці виконуватимуть знакові для новітньої історії країни пісні", - повідомили в Офісі президента.

На Банковій зауважили, що наразі обговорюються різні концепції концерту. "Організаторам видається логічним, що в концерті до 30-річчя Незалежності Украйни мають лунати пісні українською мовою. І це жодним чином не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток української музичної культури", - додали в ОП.

Наразі триває підготовка цього заходу, обговорюються різні сценарії, формується склад учасників і ведуться попередні перемовини з артистами.

"На жаль, форма, в якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздмуханому конфлікті - непродуктивним", - підкреслили в ОП.

Сьогодні раніше український гурт Green Grey заявив, що їх виключили з концерту до Дня Незалежності через пісню російською мовою "Под дождем".

Музиканти повідомили, що в кінці травня цього року їм надійшла пропозиція з Офісу президента взяти участь у великому святковому концерті на стадіоні "Олімпійський", присвяченому 30-річчю Незалежності України.

Автор: Костянтин Гончаров