Green Grey обурилися тим, що їх виключили з концерту до 30-річчя від Дня незалежності, який пройде на НСК Олімпійському.

Старожили української музики гурт Green Grey заявив, що їх виключили з концерту до Дня Незалежності через пісню російською мовою "Под дождем".

Про це йдеться в повідомленні групи на сторінці в Facebook.

Музиканти повідомили, що в кінці травня цього року їм надійшла пропозиція з Офісу президента взяти участь у великому святковому концерті на стадіоні "Олімпійський", присвяченому 30-річчю Незалежності України.

Концепція концерту полягає в тому, що зі сцени лунатимуть найпопулярніші пісні, що з'явилися за 30 років незалежності нашої країни. Групі Green Grey запропонували виступити з їх хітом "Под дождем".

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"Почалася підготовка, обговорення сценарію виступу з режисерами. І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами, і ми вже не вписуємося в концепцію свята! Як на це реагувати?! За 30 років незалежності ми стали однією з найтитулованіших груп в Україні! У нас більше сотні різних нагород, серед них другою МТV music awards!! Всі наші досягнення були під прапором України і ми завжди пишалися цим! Тепер, у зв'язку з "Полiтичною доцiльністю" нас намагаються стерти з історії України. Ми 100% український продукт! Записували пісні, знімали кліпи, давали концерти, платили податки, ростили дітей в Україні!! і як би кому не хотілося, у нас Українські паспорти й ми громадяни України! Так, ми співаємо російською, але чи варто віддавати (приписувати) всю російськомовну культурну спадщину Росії?!" - пишуть у своєму зверненні музиканти.

Думки коментаторів під постом музикантів розділилися: одні підтримують Green Grey, інші - нагадують групі про те, що за 30 років вони не спромоглися записати жодної пісні українською мовою:

«Завдяки групі Грін Грей, життя в Україні (особливо в складний для нашої країни період) завжди було яскравіше і пісня "Подождём под дождём" однозначно серед тих пісень, завдяки яким і гартувалася та сама незалежність! Ганьба всім, хто приймає такі рішення! Треба створити петицію на сайті презедента України!».

«Ви ж дорослі люди і мали зрозуміти що так буде, так станеться рано чи пізно. За 30 років не спромоглися написати жодної українськомовної… Чи не знали, чи не хотіли… Ніхто вас не викреслює з історії, ви вже там. Просто далі нова історія України — української України. Не скиглить, а розумійте, що іншого шляху в Держави Україна немає».

«30-ть років в Незалежній (7 років війни) і жодного хіта українською. Буває(«

«Так у чому проблема переписати або перевести пісню на українську? Переверніть вже сторінку вашої написаної книги історії».

Нагадаємо, гурт Green Grey був заснований в 1993 році у Києві. Він став першим в історії українським гуртом, який двічі брав участь в церемонії нагородження MTV Europe.

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Автор: Вікторія Гордієнко