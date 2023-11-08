У 2024 році будуть вступні тестування з чотирьох навчальних предметів.

Сьогодні парламент не ухвалював рішення про скасування заочного навчання. Про це сказав член комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук в коментарі агентству УНІАН.

Він зазначив, що сьогодні парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року" (реєстраційний номер 10092).

За його словами, в початковому тексті закону пропонувалося, щоб у 2024 році не проводили набір вступників для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формою. Він зазначив, що це потребувало серйозного обговорення. За його словами, закон щодо проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року треба було ухвалювати терміново, тому норму про скасування заочної та вечірньої форми навчання прибрали із законопроекту.

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"Це прибрали до другого читання. Цього немає в ухваленому законі. Це буде окремим законом і це питання буде обговорюватись", - повідомив Грищук.

Народний депутат України Наталія Піпа, одна з авторів законопроекту, повідомила, що законопроектом № 10092 про організацію вступної кампанії 2024 року, який сьогодні ухвалено як закон, передбачено, що будуть вступні тестування з чотирьох навчальних предметів: українська мова, математика, історія України та предмета на вибір.

В Україні серйозно змінять процес здобуття вищої освіти

Як повідомляв УНІАН, нещодавно віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що в Україні серйозно змінять процес здобуття вищої освіти.

Зокрема, замість заочного або вечірнього навчання буде впроваджене дистанційне. Зазначав, що вона має бути скасована з 2024 року.

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