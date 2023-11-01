Наразі відповідний законопроект ще не надійшов до парламенту.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий пояснив, як закінчуватимуть навчання ті, хто проходить його зараз, враховуючи пропозицію щодо скасування заочної форми навчання. Про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН щодо майбутнього скасування заочної форми навчання та інших змін в системі вищої освіти.

Лісовий зауважив, що відповідні зміни відбудуться тоді, коли буде ухвалене відповідне законодавство. До парламенту відповідний законопроект ще не надходив.

"Зараз ми працюємо в діалозі з комітетом з питань освіти. І вже з законодавцями працюємо над цими ініціативами. І будемо далі дивитися, як воно буде проходити парламент", - сказав він і зауважив, що першочерговим для парламенту зараз є питання бюджету.

На уточнення, коли, згідно з проектом пропонованих змін, заочка припинить своє існування, Лісовий наголосив: "Всі, хто навчається зараз за тими формами, за якими навчається, закінчать своє навчання за тими формами, за якими вступили".

Урядовець додав, що з 2024 року, у разі ухвалення відповідних змін, планується "вже не вводити ці форми навчання".

В Україні ліквідують заочну форму навчання - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, нещодавно віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що в Україні серйозно змінять процес здобуття вищої освіти.

За його словами, у студентів буде більше свободи дій. Зокрема вони обиратимуть, скільки вчитися, які предмети їм цікаві, та навіть зможуть змінювати спеціальність після 1-2 років навчання.

Крім того, замість заочного або вечірнього навчання буде впроваджене дистанційне.

"Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року. Заочна форма навчання - радянський рудимент освіти. Дистанційне навчання показало себе більш ефективно, ніж покупка дипломів і освіта "для галочки", - зазначив Федоров.

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