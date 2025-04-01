За даними журналіста Дениса Казанцева, Молчанов отримав листа з Німеччини, куди його запросили нібито для вручення якогось гранту.

В Польщі СБУ, Служба зовнішньої розвідки України разом з правоохоронними органами Польщі провели багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС, під час якої затримали Кирила Молчанова - "політексперта" з пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

Як повідомляє пресслужба СБУ, вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ в Україну передали російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері.

"Спочатку його затримали у Польщі, а зараз він знаходиться в одному із київських СІЗО", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що фігурантом справи є "політичний експерт" з медійного пулу зрадника Медведчука. За даними слідства, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві російські спецслужби: ФСБ та зовнішню розвідку. Зокрема, за їх вказівкою він займався дискредитацією України на міжнародній арені, а також розхитував внутрішню ситуацію в країнах-партнерах України.

Йдеться, що в перший рік широкомасштабної війни фігурант виїхав у РФ, де став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe). Також він був частим гостем токшоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. За даними СБУ, тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у прямих ефірах цього кремлівського пропагандиста, під час яких виправдовував вторгнення РФ та поширював фейки про ситуацію в нашій країні. В українській спецслужбі розповіли:

"Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України. Ще одним важливим напрямом підривної діяльності фігуранта були публічні заклики до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього псевдополітолог використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно "репостив" чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони".

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

У пресслужбі Київської міської прокуратури уточнили, що прокремлівського політолога напередодні за порушення правил перебування депортовано з Республіки Польща.

"Правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - наголосили у прокуратурі.

У правоохоронних органах УНІАН уточили, що йдеться за затримання Кирила Молчана.

Наразі подію жваво обговорюють у соціальних мережах, де також пишуть, що попався Кирило Молчанов, який у 2022 році втік до РФ і підтримав війну. Багато хто спочатку вважав, що повідомлення - першоквітневий жарт.

За даними журналіста Дениса Казанцева, Молчанов отримав листа з Німеччини, куди його запросили нібито для вручення якогось гранту.

"У притомної людини тут би закралися сумніви, та оскільки Молчанов - співробітник Медведчука, жадібність пересилила здоровий глузд, і він на повному серйозі поїхав до Німеччини за грошима. Та ще й через Польщу", - написав Казанцев у Facebook.

Про затримання Молчанова також повідомляють російські пропагандисти, які називають його "правозахисником і політологом", якого заарештували в Польщі та депортували до Києва. Йдеться, що Молчанов займався системним "інформуванням" європарламентаріїв та депутатів Бундестагу про "факти порушень прав людини", публічно виступав на ці теми в ефірах різних ЗМІ, як блогер вів канал на Ютуб та інших соціальних мережах.

"Депутати Бундестагу на подяку за його правозахисну діяльність запросили Кирила до Берліна для вручення премії та гранту, за системну роботу у справі захисту прав людини…", - написав в Телеграм-каналі Дмитро Васілєц.

Він зазначає, що соратники Молчанова наразі займається пошуком адвокатів.

Кирило Молчанов - що про нього відомо

Згідно з відкритими джерелами, Кирило Молчанов народився 19 вересня 1987 року в Києві. У 2010 році закінчив Київський Національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність - політолог. Кандидат політичних наук.

Активний учасник медіа заходів "СОНАР-2050", метою яких є просування наративу об’єднаної держави пострадянських республік. Частий гість на телеканалах Медведчука, де займається критикою опонентів партії "Опозиційна платформа - За життя!" та прозахідних ініціатив.

Перед парламентськими виборами 2019 року вигадав теорію змови, що "Народний фронт" та БПП через ЦВК намагаються дискредитувати вибори. Вважає, що українців роз’єднують мова, історія та релігія.

Як писав УНІАН, нещодавно заочну підозру від СБУ отримав кремлівський пропагандист Володимир Соловйов. Фігурант входить до медійного пулу Путіна та є одним із головних рупорів пропаганди Кремля, неодноразово закликав вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю, закликав до повного захоплення чотирьох регіонів України тощо.

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