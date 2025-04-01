Польща та Сполучені Штати Америки укладають угоду про надання матеріально-технічної підтримки для американських систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це під час брифінгу повідомив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає агентство Reuters. Вартість угоди становить майже 2 мільярди доларів, вона передбачає надання компонентів технічної підтримки та проведення навчань.
У міністерстві оборони Польщі повідомили, що реалізація угоди забезпечить оперативну готовність пускових установок Patriot. Вони є основою програми ППО "Wisla", спрямованої на протидію тактичним балістичним ракетам малої дальності:
"Безпека польського неба не має ціни".
Польща посилює безпеку
Програма ППО "Wisla" - це польська ініціатива з модернізації системи протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності.
Як відомо, Польща активно посилює свою обороноздатність у відповідь на війну в Україні та зростаючі загрози з боку Російської Федерації.
Цього року країна планує витратити на оборону 4,7% від ВВП - це один із найвищих показників серед членів НАТО. Крім того, Польща має намір збільшити чисельність своїх збройних сил до 500 тисяч військовослужбовців.