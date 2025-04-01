Це має забезпечити оперативну готовність пускових установок Patriot, які купила Варшава.

Польща та Сполучені Штати Америки укладають угоду про надання матеріально-технічної підтримки для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це під час брифінгу повідомив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає агентство Reuters. Вартість угоди становить майже 2 мільярди доларів, вона передбачає надання компонентів технічної підтримки та проведення навчань.

У міністерстві оборони Польщі повідомили, що реалізація угоди забезпечить оперативну готовність пускових установок Patriot. Вони є основою програми ППО "Wisla", спрямованої на протидію тактичним балістичним ракетам малої дальності:

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Програма ППО "Wisla" - це польська ініціатива з модернізації системи протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності.

Як відомо, ​Польща активно посилює свою обороноздатність у відповідь на війну в Україні та зростаючі загрози з боку Російської Федерації.

Цього року країна планує витратити на оборону 4,7% від ВВП - це один із найвищих показників серед членів НАТО. Крім того, Польща має намір збільшити чисельність своїх збройних сил до 500 тисяч військовослужбовців.

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