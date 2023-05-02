Найбільш "забудькуваті" міста України - це Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Вінниця та Харків.

Українці найчастіше забувають в автомобілях сервісу таксі Uber телефон, навушники, сумку/рюкзак, ключі, предмети одягу, гаманець, шапку/кепку, окуляри. Про це йдеться в прес-релізі компанії, переданому УНІАН.

Зазначається, що окрім звичних всім речей, користувачі у всьому світі залишають також цікаві та рідкі предмети. Цього року до такого списку увійшли перука, один чобіт, колба та бюлетень для голосування.

Також Uber визначив, в які дні тижня та години користувачі найчастіше повідомляють про втрачені предмети.

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"Більшість українських пасажирів зверталися до служби підтримки щодо втрачених речей по суботах, неділях та понеділках. А найбільш "забудькуватий" час – 17:00, 13:00 та 15:00", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що найбільш "забудькуваті" міста України - це Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Вінниця та Харків.

А до десятки найбільш забудькуватих країн увійшли: Франція, Катар, Іспанія, Польща, Португалія, Німеччина, Об'єднані Арабські Емірати, Нідерланди, Румунія, Нігерія.

Компанія Uber - що про неї відомо

Uber — американська компанія, що створила однойменний мобільний застосунок для пошуку, виклику та оплати таксі або приватних водіїв. Застосунок доступний у понад 200 великих містах в 67 країнах (крім Канади) світу.

Робота сервісів таксі - цікаві факти

Експерт з подорожей Джек Мітчелл пояснив, як туристи можуть уникнути найпоширеніших шахрайств з таксі, адже в подорожах досить часто можна напоротися на недобросовісних "бізнесменів". За словами експерта, зокрема, водії таксі часто обманюють туристів, стверджуючи, що їхній лічильник зламаний, при цьому називаючи завищену ціну за поїздку.