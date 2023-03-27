Щоб не потрапити на гачок недобросовісних таксистів, достатньо слідувати декільком простим правилам, ну або користуватися громадським транспортом замість таксі.

Експерт з подорожей Джек Мітчелл пояснив, як туристи можуть уникнути найпоширеніших шахрайств з таксі, адже в подорожах досить часто можна напоротися на недобросовісних "бізнесменів".

За словами експерта, зокрема, водії таксі часто обманюють туристів, стверджуючи, що їхній лічильник зламаний, при цьому називаючи завищену ціну за поїздку, пише Express.

"Інші дезінформують пасажирів про те, що обраний ними пункт призначення, готель, храм або музей повністю заброньовані або закриті, перш ніж відвезти їх до друга. Потім вони стягують більш високу плату за проїзд, вибираючи заплутаний маршрут, щоб ще більше підвищити тариф", – пояснив Мітчелл.

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Експерт пояснює: оскільки туристи знаходяться за межами своєї зони комфорту, їх легко обдурити, сказавши, що пам'ятка закрита.

Деякі водії таксі також можуть відвезти туристів до магазину, що належить другові, й спробувати змусити їх купувати завищені за ціною товари чи послуги.

Як уникнути шахрайства з таксі

"Хоча варіанти транспорту сильно різняться залежно від місця призначення, існує кілька універсальних правил, яких слід дотримуватися при вивченні нових місць", – зазначає Мітчелл.

1. Ніколи не ловіть таксі з вулиці. Натомість зверніться до авторитетного джерела, такого як довідковий центр аеропорту, туристичний інформаційний центр або консьєрж вашого готелю, або винайміть ліцензоване таксі.

2. Дізнайтеся середню вартість поїздки. Запитайте у консьєржа готелю або скористайтеся онлайн-калькулятором вартості проїзду, а також переконайтеся, що лічильник працює, перш ніж сідати в автомобіль. Якщо водій каже, що лічильник зламаний, можливо, краще взяти інше таксі, ніж ризикувати переплачувати.

3. Перевірте адресу та години роботи вашого пункту призначення. Їх також варто записати собі в телефон або в блокнот англійською мовою і тією мовою, якою розмовляють у вашому пункті призначення. Якщо водій намагається відвезти вас в інше місце, твердо повторіть бажаний напрямок або припиніть поїздку.

4. Використовуйте Google-карти або City Mapper. Так ви зможете переконатися, що водій не збивається з курсу.

5. Користуйтеся послугами таксі через популярні додатки на кшталт Uber. Таким чином туристи зможуть побачити вартість проїзду до того, як вони вирушати в дорогу, а також відстежити, куди вони їдуть і за яким маршрутом.

6. Використовуйте громадський транспорт. Це відмінний варіант для туристів, відпочиваючих в місті. До того ж, це може бути набагато дешевше, ніж таксі.

Як повідомляв УНІАН, раніше були визначені найбезпечніші туристичні напрямки у світі у 2023 році. Майже всі напрямки в першій десятці знаходяться в Європі, особливо добре представлені країни Північної Європи.

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