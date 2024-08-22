Це відбувається в рамках постанови уряду країни про обмеження допомоги українцям.

В Угорщині почали виселяти з притулків біженців із Закарпаття. Це відбуається згідно постанови уряду країни про обмеження допомоги українцям.

Як пише Радіо Свобода, 120 закарпатських ромів, які проживали в приватному притулку, субсидованому державою, були виселені в місті Коч 21 серпня. Частина з них ночувала на вулиці.

Справа в тому, що вчора набула чинності поправка до указу угорського уряду, яка передбачає право на житло лише для біженців з тих областей, які безпосередньо постраждали від війни.

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Рішення угорців викликало занепокоєння в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Там закликали переглянути його. За оцінками ООН, через рішення уряду безкоштовне житло в Угорщині втратять 2-3 тис. біженців. Правозахисники зазначили, що найбільш уразливими є представники ромської меншини із Закарпатської області, які все ще живуть у притулках, які будуть закриті.

Багато з них мають подвійне українсько-угорське громадянство, тому їм відмовляють в допомозі в країнах Євросоюзу.

Зазначимо, в Угорщині в даний час проживають понад 30 тис. українських біженців.

Українські біженці

На початку літа Польща також заявила про скорочення падтримки українських біженців. Зокрема, з 1 липня набули чинності нові умови для українських біженців. Одноразову допомогу в розмірі 300 злотих (3 тис. грн) скасовано, змінилися правила отримання номера PESEL. Однією зі змін стало продовження терміну дії тимчасового захисту для українських біженців до 30 вересня 2025 року.

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