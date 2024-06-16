В даний час існує три способи для легалізації українських біженців у Польщі. Про це сказав директор Представництва ZPP (Спілка підприємців та роботодавців Польщі) в Україні Назарій Волянський в ефірі Еспресо.

"Йдеться про те, що кожна особа, яка приїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення, за програмою PESEL отримала документ для того, щоб залишитися в Польщі. Вони раніше мали 30 днів для того, щоб подати дані, отримати документ, а зараз українець, який приїжджає до Польщі, має негайно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати цей документ. Тепер українці мають три способи для легалізації: можна отримати документ PESEL, який дозволить українцям також мати певну допомогу і перебувати в Польщі, та інший документ, який розробив польський уряд - це SUKR", - пояснив Волянський.

За його словами, цей документ передбачає, що кожен українець, який приїхав за програмою PESEL тепер вважатиметься звичайним іноземним мігрантом, який обрав Польщу для проживання.

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"Другий варіант, який може бути для українців, це ті, хто має офіційну роботу в Польщі. Вони мають контракт від роботодавця, який платить за них податки, й ці особи не зможуть отримувати певні привілеї, які вони отримували раніше за програмою PESEL, а йдеться про щомісячну допомогу і можливість не платити за житло або поселитися у громадян Пльщі, які виявили бажання прихистити українців", - сказав він.

Українські біженці в Польщі

З 1 липня набудуть чинності нові умови для українських біженців. Одноразову допомогу в розмірі 300 злотих (3 тис. грн) буде скасовано, зміняться правила отримання номера PESEL. Однією зі змін стане продовження терміну дії тимчасового захисту для українських біженців до 30 вересня 2025 року.

10 червня польський президент Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям, який продовжує час їхнього перебування в країні.