Мова йде про близького друга Путіна, олігарха Алішера Усманова.

В Україні арештовано майно російського олігарха Алішера Усманова, вартістю майже 2 млрд грн.

Як йдеться у повідомленні СБУ, у результаті слідчо-оперативних дій встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди.

"Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України. Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля Алішера Усманова.

За оперативною інформацією, приховану сировину росіяни намагались нелегально переправити кораблями у РФ. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупантів.

За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Санкції проти Усманова

Алішер Усманов потрапив під санкції в ЄС і Великобританії. Його активи були заморожені, а йому самому заборонили в'їзд в країну. Британським громадянам і компаніям заборонено укладати з ним будь-які бізнес-угоди.

Загальна вартість активів Усманова оцінюється в 14 млрд фунтів ($19 млрд). Серед його британської нерухомості в списку уряду значаться розкішний будинок Бічвуд-Хаус на півночі Лондона (експерти оцінюють його в 82 млн фунтів) і маєток Саттон-Плейс в графстві Саррей.

За словами представника Усманова, велика частина його власності і яхта були безповоротно передані довірчим фондам. Умови такої передачі, як правило, не можуть бути згодом змінені засновником.

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