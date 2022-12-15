Також санкції запроваджено проти 17 дочірніх компаній російського "ВТБ банку".

Сполучені Штати Америки запровадили обмежувальні заходи проти одного з найбагатших російських олігархів Володимира Потаніна, близького соратника президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це йдеться у заявах на сайті Департаменту казначейства США (Міністерства фінансів) і Державного департаменту. Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства США додає до санкційного "списку спеціально визначених громадян і заблокованих юридичних осіб" 18 імен, пов'язаних з сектором фінансових послуг РФ.

Мета застосування нових обмежувальних заходів - ще більше обмежити здатність уряду РФ фінансувати війну проти України.

Відео дня

"Шляхом застосування санкцій щодо додаткових головних російських банків, ми продовжуємо поглиблювати ізоляцію Росії від глобальних ринків", - заявив заступник міністра фінансів США з питань фінансової розвідки й протидії тероризму Браян Нельсон.

Він додав, що сьогоднішні санкції, які ухвалені спільно з міжнародними партнерами, ще більше перешкоджатимуть здатності режиму Путіна фінансувати його жахливу війну проти України.

Повідомляється, що санкції запроваджено проти одного з найбагатших російських олігархів Потаніна і пов'язаних з ним осіб, а також російського комерційного банку "Росбанк", який Потанін придбав цього року.

Раніше проти "Росбанку" санкції запровадили Велика Британія і Канада. Російський "Центральний банк" вважає "Росбанк" системно важливою кредитною установою для уряду РФ. Також під санкції потрапили три близьких члени родини Потаніна і його компанія Interros. Яхту Потаніна під назвою Nirvana визначено як заблоковане майно.

Крім того, під санкції потрапили 17 дочірніх компаній російського "ВТБ банку", який є другим найбільшим банком Росії.

Також Держдепартамент США запровадив санкції проти російських посадовців, які допомагали російському вторгненню в Україну і встановленню контролю над окупованою українською територією, у тому числі 29 російських очільників регіонів і губернаторів, двох членів їхніх родин і компанії, яка належить одному з членів родин.

Ці губернатори здійснюють нагляд і призов російських громадян у зв'язку з останнім указом про мобілізацію.

Крім того, санкції запроваджено проти шести маріонеткових осіб та однієї організації, які діють від імені Кремля на території України.

Вас також можуть зацікавити новини: