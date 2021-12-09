Далеко не всі вони придатні для укриття.

Київ та інші міста-мільйонники почали перевіряти готовність укриттів на тлі повідомлень про загрозу нападу РФ.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Наразі тільки у Києві зареєстровано близько 4,5 тисячі приміщень для сховищ. Бомбосховища в Києві розташовані у підвалах будинків, у паркінгах, в спеціально обладнаних приміщеннях на підприємствах тощо. На місце укриття можуть перетворити і метрополітен — там та в інших сховищах можуть знайти прихисток понад 2,5 млн осіб.

Адреси захисних споруд зведені в спеціальну інтерактивну мапу. Також знайти укриття та бомбосховища можна за спеціальними вказівками на вулицях.

Читайте такожУ Львові продали бомбосховище за понад 5 мільйонів гривень (фото)Однак, як переконалися журналісти, не всі адреси на мапі актуальні. До того ж не всі бомбосховища придатні для перебування там громадян, обладнані всім необхідним (протигазами, вогнегасниками, електрогенераторами тощо). Трапляються і випадки, коли бомбосховище є, але доступу до нього немає.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в коментарі журналістам запевнив, що в разі введення режиму надзвичайної ситуації, всі сховища підготують до роботи. Утім якщо бойові дії будуть біля Києва — місто просто евакуюють.

Перевірка бомбосховищ відбувається і в інших містах. Зокрема, в Запоріжжі. Місто почало інвентаризацію сховищ у 2014 році і вже встигло оновити перелік, привівши до ладу або вивівши звідти аварійні захисні споруди.

Раніше УНІАН повідомляв, як знайти підземні укриття Києва.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Анастасія Печенюк