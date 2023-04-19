Служба безпека України (СБУ) зібрала доказову базу на підсанкційного пропагандиста Ігоря Дуся, який публічно заперечує існування української державності.
Як повідомили в СБУ, зловмисник у 2014 році був радником російського терориста Стрєлкова-Гіркіна і наразі позиціонує себе як "православний публіцист". Також він очолює громадську організацію "Народний собор", яка є українською "філією" однойменного російського об’єднання під егідою РПЦ.
"Після захоплення Криму зловмисник втік на тимчасово окуповану територію українського півострова. Там він був постійним "гостем" ефірів російських телеканалів, де виступав у ролі "політичного" або "релігійного" експерта і виправдовував агресію проти України", - повідомили в СБУ деталі діяльності Дуся.
Після повномасштабного вторгнення Дусь уже в Москві публічно вихваляв учасників окупаційних угруповань РФ і закликав бійців ЗСУ не чинити спротив загарбникам.
Крім того, він активно "розганяв" наративи Кремля щодо "утисків" представників УПЦ МП і вихваляв антиукраїнську діяльність московського патріарха Кирила.
"Експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта проти державної безпеки України", - підкреслили в СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
▪️ ч. 1 ст. 111-1 ("колабораційна діяльність");
▪️ ч. 2 ст. 110 ("посягання на територіальну цілісність та недоторканність України").
В даний час зловмисник перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.