На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Служба безпека України (СБУ) зібрала доказову базу на підсанкційного пропагандиста Ігоря Дуся, який публічно заперечує існування української державності.

Як повідомили в СБУ, зловмисник у 2014 році був радником російського терориста Стрєлкова-Гіркіна і наразі позиціонує себе як "православний публіцист". Також він очолює громадську організацію "Народний собор", яка є українською "філією" однойменного російського об’єднання під егідою РПЦ.

"Після захоплення Криму зловмисник втік на тимчасово окуповану територію українського півострова. Там він був постійним "гостем" ефірів російських телеканалів, де виступав у ролі "політичного" або "релігійного" експерта і виправдовував агресію проти України", - повідомили в СБУ деталі діяльності Дуся.

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Після повномасштабного вторгнення Дусь уже в Москві публічно вихваляв учасників окупаційних угруповань РФ і закликав бійців ЗСУ не чинити спротив загарбникам.

Крім того, він активно "розганяв" наративи Кремля щодо "утисків" представників УПЦ МП і вихваляв антиукраїнську діяльність московського патріарха Кирила.

"Експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта проти державної безпеки України", - підкреслили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

▪️ ч. 1 ст. 111-1 ("колабораційна діяльність");

▪️ ч. 2 ст. 110 ("посягання на територіальну цілісність та недоторканність України").

В даний час зловмисник перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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