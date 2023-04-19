Він передавав російським "журналістам" вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту.

Служба безпеки України затримала у Києві "фіксера" російського ЗМІ, який допомагав Росії створювати фейки про війну в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ. "У Києві затримано місцевого жителя, який допомагав ворогу поширювати фейки про суспільно-політичну обстановку в столиці. Для цього зловмисник позиціонував себе як "фіксер" і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства "Бел.ru", розташованого на території Бєлгородської області РФ", - розповіли у Службі.

Зазначається, що він передавав російським "журналістам" вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту.

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Крім того, чоловік публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.

"Отриману дезінформацію представники "Бел.ru" використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що свої антиукраїнські наративи чоловік оприлюднював і на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні.

Так, ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чоловіка проти України.

Під час обшуків у нього було виявлено комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зрадники України

В Україні судитимуть двох зрадників, які допомагали Федеральній службі безпеки Росії здійснювати хакерські атаки на український уряд. Йдеться про двох колишніх співробітників СБУ в Автономній Республіці Крим, які у 2014 році перейшли на бік ворога і вступили до лав ФСБ.

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