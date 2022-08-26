Наразі через "Дію" українці подали понад 256 тис. заяв про пошкоджене майно.

В Україні презентували Реєстр пошкодженого та знищеного російськими окупантами майна.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

"Наразі через портал і застосунок "Дія" українці подали понад 256 тисяч заяв про пошкоджене майно. Проте ця цифра не є остаточною, оскільки не враховує пошкоджену інфраструктуру та промислові об'єкти. Тепер вся інформація про майно, що постраждало від російської агресії, буде інтегрована в спеціальний Реєстр", - зауважили у міністерстві.

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Підкреслюється, що фіксація завданих збитків є необхідним кроком для подальшого формування політики відбудови та компенсації.

Крім того, зазначається, що розробка та впровадження Реєстру пошкодженого та знищеного майна здійснюється Міністерством інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством розвитку громад та територій.

Також народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк у своєму Telegram-каналі зауважила, що Реєстр пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій майна стане "основою для єдиної бази даних фіксації всіх об'єктів нерухомого майна, пошкоджених чи зруйнованих під час військової агресії Російської Федерації, реалізація якої передбачена законопроектом 7198".

За її словами, Реєстр допоможе отримати відшкодування в разі порушення майнових прав громадян України та підвищити ефективність управлінських рішень стосовно планування відновлення територій.

Депутат також пояснила, що фізичні особи можуть подати повідомлення про пошкоджене чи зруйноване майно на порталі або в застосунку "Дія". А далі – отримати повідомлення про те, що акт обстеження майна складено комісією, створеною органом самоврядування чи військово-цивільною адміністрацією; очікувати внесення інформації про обстеження в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна органом місцевого самоврядування або ВЦА; очікувати на компенсацію.

Як відомо, 15 серпня з'явилася інформація про те, що довідку про доходи для оформлення візи тепер можна отримати в"Дії".

15 серпня в "Дії" почали тестування документів англійською.

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