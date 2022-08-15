Також такі довідки необхідні для оформлення кредиту та отримання субсидії.

Користувачам державного сервісу "Дія" став доступний новий документ.

Про це йдеться в повідомленні у Telegram-каналі Верховної Ради України.

Зокрема, тепер українці зможуть отримати довідку про доходи, необхідну для отримання візи до окремих держав світу, оформлення кредиту та отримання субсидії.

Зазначється, що раніше для того, щоб отримати таку довідку, українським громадянам доводилося простоювати в чергах та органах ДПС. Відтепер зробити це можна буде, не виходячи з дому.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Кабінет міністрів України врегулював функціонування єдиного вебпорталу державних послуг "Дія", а в 2020 році він офіційно запрацював. З тих пір сервіс постійно поповнюється новими сервісами.

Наразі застосунок дає змогу зберігати внутрішній і закордонний паспорти, водійське посвідчення, сертифікати вакцинації та інші документи в смартфоні, а також передавати їхні копії при отриманні банківських чи поштових послуг, заселенні в готель і в інших життєвих ситуаціях. Також через "Дію" можна отримати такі державні послуги як єМалятко, зареєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки й подавати декларації, підписувати будь-які документи, змінювати місце реєстрації, реєструватися переселенцям та отримувати допомогу тощо. До 2024 року планується перевести 100% державних послуг у "Дію".

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