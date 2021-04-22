Показник смертності в Україні наразі перебуває «на плато» в 400 померлих від коронавірусної хвороби на добу в середньому за тиждень.

В Україні пройдено пік добової смертності від коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко повідомив під час презентації аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення COVID-19.

«Як бачимо, лише останніми днями почалося спадання добової кількості померлих у середньому за тиждень. Однак воно ще не є стабільним та високим. Смертність наразі перебуває «на плато» в 400 померлих на добу в середньому за тиждень, і цей тренд може говорити про те, що дійсно спостерігається пікове значення смертності», - заявив він.

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За його словами, з наступного тижня очікується «більш явне» спадання добової кількості померлих від COVID-19.

Коронавірус в Україні: останні дані

За минулу добу в Україні було зафіксовано 16 тис. 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 990 тис. 353 особи, одужали 1 млн 533 тис. 303 особи, ПЛР-тестувань проведено 9 млн 089 тис. 301. Летальних випадків було зареєстровано 41 тис. 266.

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Автор: Костянтин Гончаров