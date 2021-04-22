В Україні за добу виявлено 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.
Читайте такожУкраїнців попередили про четверту "небезпечнішу" хвилю COVID-19Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм каналі. Повідомляється, що за добу госпіталізовано 3 904 особи; виписано з лікарень 5 250 осіб; зафіксовано 470 летальних випадків; одужали 18 831 особа. Крім цього проведено тестувань за добу – 101 981 (зокрема методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 990 353 особи;
- одужало – 1 533 303 особи;
- летальних випадків – 41 266;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 089 301.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 673 випадки;
Вінницька область – 448 випадків;
Волинська область – 455 випадків;
Дніпропетровська область – 976 випадків;
Донецька область – 847 випадків;
Житомирська область – 544 випадки;
Закарпатська область – 208 випадків;
Запорізька область – 995 випадків;
Івано-Франківська область – 184 випадки;
Київська область – 877 випадків;
Кіровоградська область – 210 випадків;
Луганська область – 304 випадки;
Львівська область – 804 випадки;
Миколаївська область – 449 випадків;
Одеська область – 844 випадки;
Полтавська область – 807 випадків;
Рівненська область – 563 випадки;
Сумська область – 700 випадків;
Тернопільська область – 357 випадків;
Харківська область – 1 333 випадки;
Херсонська область – 337 випадків;
Хмельницька область – 870 випадків;
Черкаська область – 695 випадків;
Чернівецька область – 235 випадків;
Чернігівська область – 520 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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