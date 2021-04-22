За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Харківській та Запорізькій областях.

В Україні за добу виявлено 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.

Читайте такожУкраїнців попередили про четверту "небезпечнішу" хвилю COVID-19Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм каналі. Повідомляється, що за добу госпіталізовано 3 904 особи; виписано з лікарень 5 250 осіб; зафіксовано 470 летальних випадків; одужали 18 831 особа. Крім цього проведено тестувань за добу – 101 981 (зокрема методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 990 353 особи;

одужало – 1 533 303 особи;

летальних випадків – 41 266;

проведено ПЛР-тестувань – 9 089 301.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 673 випадки;

Вінницька область – 448 випадків;

Волинська область – 455 випадків;

Дніпропетровська область – 976 випадків;

Донецька область – 847 випадків;

Житомирська область – 544 випадки;

Закарпатська область – 208 випадків;

Запорізька область – 995 випадків;

Івано-Франківська область – 184 випадки;

Київська область – 877 випадків;

Кіровоградська область – 210 випадків;

Луганська область – 304 випадки;

Львівська область – 804 випадки;

Миколаївська область – 449 випадків;

Одеська область – 844 випадки;

Полтавська область – 807 випадків;

Рівненська область – 563 випадки;

Сумська область – 700 випадків;

Тернопільська область – 357 випадків;

Харківська область – 1 333 випадки;

Херсонська область – 337 випадків;

Хмельницька область – 870 випадків;

Черкаська область – 695 випадків;

Чернівецька область – 235 випадків;

Чернігівська область – 520 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла