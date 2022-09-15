87% опитаних українців вважають, що жодні територіальні поступки не є припустимими.

Число опитаних громадян України, які підтримують поступки у війні на користь Росії, рекордно зменшилась до 8%.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-13 вересня 2022 року.

Як зазначили соціологи, у травні і липні 2022-го року вони ставили запитання українцям щодо готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру. Водночас зараз, у вересні 2022 року, було повторно поставлено це запитання для оцінки динаміки суспільних настроїв.

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Опитування свідчить, що 87% респондентів вважають, що жодні територіальні поступки не є припустимим (і цей показник зріс порівняно з липнем на 3 процентних пункти). Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій (і частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2 процентних пункти).

При цьому, у всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів Сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 85% проти поступок (готові на поступки – лише 10%), а серед жителів Півдня – 83% проти поступок (готові – лише 10%).

Як зазначають соціологи, доцільно звернути увагу, що в період з травня до липня на Сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%. Зараз фактично немає різниці між поглядами жителів різних регіонів.

Окремо зазначається, що серед респондентів, які до 24 лютого проживали на території, які після 24 лютого були окуповані (і майже всі такі респонденти виїхали на території, підконтрольні уряду України), лише 2% виступають за територіальні поступки. Натомість 92% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути. Серед загалом внутрішньо переміщених осіб 6% підтримують поступки проти 90%, які виступають проти них.

Також соціологи дослідили це питання у розрізі лінгво-етнічних категорій населення України. Зокрема, серед російськомовних українців 85% проти територіальних поступок (підтримують – 10%). Серед російськомовних росіян також більшість – 57% – виступають проти будь-яких поступок (підтримують – 24%).

Як уточнили соціологи, методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2 тис. респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Як раніше повідомляв УНІАН, близько 22% українських біженців, які оселилися в Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, планують повернутися додому до початку зими.

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