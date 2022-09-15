Найбільш проросійською категорією раптово стали тридцятирічні громадяни.

Більшість населення Словаччини скорішен вітала б перемогу Росії, а не України, у російсько-українській війні.

Про це свідчать дані опитування "Як справи, Словаччина?", яке провели в липні цього року дослідники MNFORCE, Seesame і Словацької академії наук, повідомляє Dennik N.

Респондентам пропонували за 10-бальною шкалою відповісти на запитання, як би вони хотіли, щоб закінчилася війна в Україні. 1 бал означав бажання однозначної перемоги Росії, а 10 - переконливої перемоги України.

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Більше ніж половина респондентів схиляжться до перемоги Росії. При цьому п’ята частина опитаних хоче однозначної перемоги Росії.

Приблизно третина населення схиляється до перемоги України, а близько п’ятої частини очікують чіткої перемоги України.

Майже 18% словаків відповіли, що не знають.

Щодо географічних відмінностей, то лише у Братиславі більшість населення бажає перемоги України.

Цікаво й те, що перемоги Україні бажають люди з вищою освітою, а з нижчою – Росії. Як зауважує видання, найбільше дивує категорія тридцятирічних респондентів - вони найбільш проросійські з усіх вікових груп.

"Інтуїтивним поясненням могло б бути те, що це покоління, яке вже не має відчутного досвіду окупації Чехословаччини в 1968 році", - зазначає видання.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надж повідомив, що влада Словаччини може передати Україні винищувачі МіГ-29 вже у вересні. Кількість літаків наразі невідома.

Натомість Словаччина отримає гроші від Європейського Союзу або бойову техніку від Північноатлантичного договору (НАТО).

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