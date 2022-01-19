Також визначено порядок формування та використання COVID-сертифікатів на підставі бустерної дози, затверджено зразки COVID-сертифікатів в частині зазначення факту про вакцинацію бустерною дозою.

Кабінет міністрів встановив строк чинності міжнародного і внутрішнього COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію, на рівні 270 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677" прийнята під час засідання уряду.

Рішенням оновлено порядок формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від СОVID-19 в частині встановлення строку чинності СОVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію, на рівні 270 днів, визначення порядку формування та використання СОVID-сертифікатів на підставі бустерної дози.

"Установити, що сертифікати, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на підставі медичних записів про вакцинацію від зазначеної хвороби з урахуванням бустерної дози формуються з моменту технічної можливості", - йдеться в постанові.

"Документ регулює питання видачі сертифікатів після проведення бустерної дози вакцинації і скорочує термін дії сертифікату після вакцинції з 365 до 270 днів. Тепер будь-хто, хто вакцинувався бустером, відразу термін сертифікату буде продовжений і буде мати термін дії 270 днів", - пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.