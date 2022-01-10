Наразі проти COVID-19 в Україні вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози.

Міністерство охорони здоров’я планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад для забезпечення доступності вакцинації людей у селах.

Як повідомляється на сайті глави держави, про це йшлося під час селекторної наради за участю президента Володимира Зеленського.

Читайте такожУкраїнці можуть анулювати свої підроблені COVID-сертифікати: як це зробити (відео)Зокрема, під час наради було акцентовано на необхідності заохочення сільського населення до вакцинації.

Відтак, МОЗ планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які будуть пересуватися по селах для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення.

Своєю чергою, віце-прем'єр-міністерка ‒ міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" працюють пункти тестування та щеплення, на КПВВ "Станиця Луганська" – тільки тестування.

Президент наголосив на необхідності організації можливості вакцинації й на КПВВ "Станиця Луганська".

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наразі проти COVID-19 в Україні вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози. Крім того, третю дозу вже отримали 20 тисяч українців.

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