Військові навчання триватимуть до 31 липня.

Багатонаціональні військові навчання Литовсько-Польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького "Три мечі 2021" стартували у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області. Навчання триватиме до кінця липня

Про це повідомили в прес - службі Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Мета операції - оцінити рівень навченості підрозділів ЛитПолУкрбрига в оборонній операції.

В ході навчань бійці будуть тренуватися в плануванні та веденні наступальних оборонних дій, удосконалювати взаємодію між підрозділами бригад, підвищувати сумісність з підрозділами держав-членів НАТО.

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Навчання складається з чотирьох етапів і закінчиться 31 Липня.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Миколаєві почалися українсько-британські військові навчання "Козацька Булава-2021".

Навчання проходитимуть на базі 235-го широколанівського міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів з 12 по 24 липня.

Серед країн-учасниць навчань - Україна, Великобританія, Канада, США, Королівство Швеція.

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Автор: Анастасія Горбачова