Багатонаціональні військові навчання Литовсько-Польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького "Три мечі 2021" стартували у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області. Навчання триватиме до кінця липня
Про це повідомили в прес - службі Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Мета операції - оцінити рівень навченості підрозділів ЛитПолУкрбрига в оборонній операції.
В ході навчань бійці будуть тренуватися в плануванні та веденні наступальних оборонних дій, удосконалювати взаємодію між підрозділами бригад, підвищувати сумісність з підрозділами держав-членів НАТО.
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Навчання складається з чотирьох етапів і закінчиться 31 Липня.
Як раніше повідомляв УНІАН, на Миколаєві почалися українсько-британські військові навчання "Козацька Булава-2021".
Навчання проходитимуть на базі 235-го широколанівського міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів з 12 по 24 липня.
Серед країн-учасниць навчань - Україна, Великобританія, Канада, США, Королівство Швеція.
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