Також впродовж 24 лютого – 15 березня в Україні народилися 10 767 немовлят.

В Україні за 21 день війни узаконити свої стосунки вирішили 10 683 закоханих пар. Навіть у такий складний час українців не падають духом. Вони продовжують кохати, будувати плани та народжувати дітей.

"Наші працівники продовжують працювати для вас навіть в умовах війни! Сила – в кожному з нас", - йдеться у повідомленні Міністерства юстиції.

Також впродовж 24 лютого – 15 березня в Україні народилися 10 767 немовлят.

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