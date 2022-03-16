Навіть під час війни українці продовжують одружуватися / фото facebook.com/minjust.official
В Україні за 21 день війни узаконити свої стосунки вирішили 10 683 закоханих пар. Навіть у такий складний час українців не падають духом. Вони продовжують кохати, будувати плани та народжувати дітей.
"Наші працівники продовжують працювати для вас навіть в умовах війни! Сила – в кожному з нас", - йдеться у повідомленні Міністерства юстиції.
Також впродовж 24 лютого – 15 березня в Україні народилися 10 767 немовлят.