За словами військового аналітика, РФ напала б навіть у тому випадку, якби при владі був ліберальний президент, а не диктатор Путін.

Радник керівника офісу Президента Олексій Арестович розповів, що він 20 років попереджав про напад РФ на Україну, проте його раніше ніхто не хотів слухати.

"Я розумів, що війна почнеться. Як тільки трапилася Тузла, 2003-й рік, я служив капітаном в ГУР МО і написав доповідну записку – начальство покрутило пальцем біля скроні, а СБУ сказала, що через таких, як Арестович війни і розгораються. Був скандал.

У 2008-му році з Дмитром Корчинським ми проводили командно-штабну гру з приводу того, як захоплять Крим, і військове обґрунтування атаки. У підсумку так його і захопили, буквально на 95% як я розписав. Але в 2008-му все теж крутили пальцем біля скроні. Потім, коли в 2014-му році я сказав, що захоплять Крим, буде Іловайськ, мені теж писали всякі коментарі", - сказав Арестович в ефірі передачі Дмитра Гордона.

За словами військового аналітика, Росія напала б навіть у тому випадку, якби при владі був не Путін, а набагато ліберальніший президент.

"Я чітко сказав "де" і "коли", тому що є часові дати і логіка розвитку політичних і військових подій, яка показує неминучість подібних рішень російського керівництва, навіть якби при владі був не Путін, а який-небудь ліберал або демократ. Тому що саме зіткнення наших геополітичних плит і логіка загальносвітового протистояння викликає необхідність проведення російської військової операції проти України", - зазначив Арестович.

Також Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні. Один з прогнозів - оптимістичний, із закінченням бойових дій і виведенням російських військ протягом півтора-двох тижнів.