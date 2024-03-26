Мережа вирішила заповнити прогалини, де зовсім немає кафе. Йдеться про два великі міста.

В Україні McDonald’s планує відкрити нові ресторани в Ужгороді, Чернівцях та в передмісті Києва у 2024 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила генеральна директорка McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова.

За її словами, однією з цілей мережі на цей рік є відкриття щонайменше шести ресторанів. Генеральна директорка McDonald's також відмітила, що компанія планує розширюватися в передмістях Києва.

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"Є два регіони, де ми ще не представлені - це Закарпатська та Чернівецька області, сподіваюся, що відкриємо ресторани вже цього року", - заявила Бадрітдінова.

Зазначається, що станом на березень 2024 року в Україні працює 101 ресторан McDonald's зі 117 існуючих. Загалом У 2023 році ресторани мережі відвідали 85 млн людей, що становить 70% від довоєнного показника. Станом на березень 2024 року мережа McDonald’s в Україні налічує понад 100 ресторанів у 24 містах.

Повернення McDonald’s в Україну

По всій Україні мережа ресторанів призупинила свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення.

Повернутися до роботи фаст-фуду вдалося лише восени. Лише 20 вересня 2022 року відкрилися перші три ресторани у столиці, однак працювали вони лише на доставку - це спричинило великий колапс і блокування системи замовлень.

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