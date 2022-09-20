Великий наплив охочих скуштувати фаст-фуд спричинив збій системи Glovo.

20 вересня у Києві відкрилися три ресторани McDonald's, які працюють лише на доставку.

О 9 ранку можна було робити перші замовлення через додаток Glovo, але через 10 хвилин система "лягла". Спершу програма почала повільно працювати, а близько 9:30 доставку не можна було оформити через те, що закінчилися вільні кур'єри. Причина - великий наплив охочих скуштувати фаст-фуд.

Додамо, що Glovo працює в інших районах Києва у нормальному режимі. У районах, де є можливість доставити з McDonald's, вільних кур'єрів не залишилося.

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Нагадаємо, що McDelivery 20 вересня відкрилася у трьох ресторанах Києва – на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. А приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни. На правобережній частині Києва доставка із McDonald's не працює.

Як відомо, ресторани мережі McDonald’s не працюють в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Раніше у компанії заявили, що не будуть відкриватися до кінця війни.

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