Обговорення документа тривало майже 3 години.

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №7451 щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств.

Як повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, підтримали таке рішення 233 народних депутатів.

"Після майже трьох годин обговорення правок Парламент нарешті прийняв в цілому [законопроєкт] 7451 щодо спрощення приватизації, у т.ч. для сприяння релокації підприємств", - йдеться в повідомленні.

Вчора, 27 липня, в Мінекономіки повідомили, що уряд затвердив перелік 420-ти державних підприємств, які будуть передані до управління Фонду держмайна для подальшої приватизації та для ліквідації.

Зокрема, ухвалено, що 66 державних підприємств отримають нових власників в рамках так званої "малої" приватизації. Очікується, що там буде відновлено або модернізоване виробництво, створені нові робочі місця. Це стане частиною економічної відбудови країни.

В міністерстві наголосили, що "всередині країни існує великий запит на приватизацію". Також серед бізнесменів є готовність інвестувати в колишні держпідприємства, якщо за інвестором будуть закріплені та гарантовані права власності.

"Уряд розглядає приватизацію, як ефективний засіб прискорення економічного зростання. Приватний власник здатен швидко налагодити процеси на підприємстві і знову здійснити його перезапуск. А кожен працюючий бізнес сьогодні - це посилення української економіки", - зауважили у відомстві.

Нагадаємо, з початку повномашстабного вторгнення Росії в Україну Верховна Рада призупинила процес приватизації держпідприємств через загрозу безпекової ситуації.

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