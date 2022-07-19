Уряд виплатив 37 млн грн роботодавцям, які наймали працівників з числа внутрішньо переміщених осіб.

Станом на 15 липня за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 підприємств.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми допомагаємо бізнесу не просто фізично переїхати, а й швидко вирішити всі бюрократичні та операційні питання, пов'язані із запуском бізнесу на новому місці. Надаємо можливість фактично безкоштовної оренди майна для розміщення. Крім того, уряд виплатив 37 млн грн роботодавцям, які наймали працівників з числа внутрішньо переміщених осіб", - сказав він.

Війна в Україні та релокація:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У середині березня в Україні стартувала програма з переміщення українських виробництв з постраждалих від бойових дій регіонів.

Станом на 16 липня 2022 року, понад 600 українських підприємств перемістили свої потужності з областей, де йдуть бойові дії, в більш безпечні регіони. З них 68% (467 підприємств) вже відновили свою роботу.

Всього 1732 компанії подали заявки через платформу цифрової взаємодії для допомоги в релокації.

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