Військові маневри проведуть на Яворівському полігоні на Львівщині з 17 по 30 липня.

На Яворівському полігоні на Львівщині з 17 по 30 липня Україна, США, Литва і Польща проведуть спільні військові маневри "Три мечі-2021".

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема, до навчань будуть залучені понад 1200 військовослужбовців і 200 бойових машин. Ці навчання вперше проводять в Україні.

Від України у маневрах візьме участь підрозділ 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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"Три народи – єдина ціль. Три народи #ЛИТПОЛУКРБРИГ (Литовсько-польсько-української бригади ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького) поділяють спільні цінності і представляють єдність багатонаціонального підрозділу, що в свою чергу відображає стабільність, готовність і єдність зусиль в регіоні", - зазначається у повідомленні Генштабу.

Маневри дозволять країнам-учасницям побудувати та підтримувати ефективні робочі відносини і поліпшать взаємодію між представниками ЗСУ та ЗС НАТО, при цьому​ "Три мечі-2021" матимуть виключно оборонний характер, наголошено в заяві.

Що таке військові навчання Три мечі

Навчання Три мечі - це багатонаціональні навчання які будуть проведені в якості командно-штабного навчання та навчання із залученням військ для здійснення маневрів у польових умовах.

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Автор: Ірина Погоріла