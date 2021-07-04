На цей випадок в учасників "Сі бризу" є "певні відпрацьовані процедури".

Командувач Військово-Морських Сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа не виключає провокацій з боку Росії під час міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2021".

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

Читайте такожУкраїна не допустить обмеження судноплавства в Чорному морі з боку Росії-Зеленський

Неїжпапа зазначив, що вздовж узбережжя Криму розміщені бойові кораблі Чорноморського флоту, а з квітня базуються ще й кораблі Балтійського і Північного флотів Російської Федерації. Вони ведуть спостереження за навчаннями "Сі Бриз-2021".

"Таким чином, провокацій з боку Російської Федерації не виключаємо: на цей випадок на кораблях учасників "Сі бризу" існують відпрацьовані процедури", - додав командувач ВМС.

"Сі Бриз-2021": що необхідно знати

28 червня в Одесі стартували міжнародні навчання "Сі Бриз-2021". Це наймасштабніші навчання за 20 років.

Президент Володимир Зеленський зазначає, що Україна завдяки навчанням "Сі Бриз-2021" не допустить обмеження свободи судноплавства в Чорному морі з боку Росії.

За даними української розвідки, Росія для спостереження за навчаннями "Сі Бриз-2021" вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту.

Довідка. Sea Breese - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова