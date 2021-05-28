За 2020 рік в країні зафіксовано 123 таких випадки.

За чотири місяці поточного року було зафіксовано 126 випадків підліткових самогубств чи спроб суїциду.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на дані Національної поліції.

Омбудсмен наголосила, що занепокоєна частими трагічними випадками, у тому числі суїцидами, які останнім часом трапляються серед дітей та підлітків.

"Статистика щодо випадків загибелі дітей та підлітків з цієї причини невтішна. За інформацією Нацполіції, за 2020 рік в України зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, водночас за чотири місяці поточного року кількість суїцидів або спроб становить уже 126 випадків", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Одеській області знайшли повішеною дитинуДенісова закликала центральні органи виконавчої влади об’єднати свої зусилля для попередження трагічних випадків та раннього виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Вона також звернулася до керівників органів опіки та піклування, соціальних служб з вимогою відповідальніше ставитись до виконання своїх повноважень із захисту прав дітей.

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Автор: Антоніна Доломанжи