За чотири місяці поточного року було зафіксовано 126 випадків підліткових самогубств чи спроб суїциду.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на дані Національної поліції.
Омбудсмен наголосила, що занепокоєна частими трагічними випадками, у тому числі суїцидами, які останнім часом трапляються серед дітей та підлітків.
"Статистика щодо випадків загибелі дітей та підлітків з цієї причини невтішна. За інформацією Нацполіції, за 2020 рік в України зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, водночас за чотири місяці поточного року кількість суїцидів або спроб становить уже 126 випадків", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожВ Одеській області знайшли повішеною дитинуДенісова закликала центральні органи виконавчої влади об’єднати свої зусилля для попередження трагічних випадків та раннього виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Вона також звернулася до керівників органів опіки та піклування, соціальних служб з вимогою відповідальніше ставитись до виконання своїх повноважень із захисту прав дітей.
Вас також можуть зацікавити новини
- У школі-інтернаті на Херсонщині троє хуліганів довели дівчинку до суїциду
- 13-річна донька російської ведучої Дани Борисової порізала вени в школі через її гулянки (фото)
- Стрибнув з мосту після смерті батьків від COVID-19: у лікарні помер 15-річний син Родікових (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram