Очевидці стверджують, що у неповнолітньої була депресія, вона перебувала на обліку у невропатолога.

В Одесі 15-річна дівчинка скоїла самогубство, стрибнувши з 7-го поверху житлового будинку.

Читайте такожУ Києві дівчина впала з даху 35 поверху, її тіло застрягло в прибудові будинку (фото, 18+)Як підтвердили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася вчора в Приморському районі.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство з позначкою «самогубство»").

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, самогубство сталося за адресою вул. Говорова 11/1. Відзначається, що 15-річна дівчинка вистрибнула з вікна 7-го поверху 14-поверхового будинку. Люди називають ім'я та прізвище загиблої. Також стверджується, що вона страждала на депресію, перебувала на обліку у невропатолога.

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Автор: Лариса Козова