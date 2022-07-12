Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд уряду відповідні проекти законів.

Кабінет Міністрів підготує законопроекти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідне протокольне доручення на виконання завдання президента України підтримано сьогодні під час засідання.

За його словами, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд уряду відповідні проекти законів.

"Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України. Громадянство України сьогодні — це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни", - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, петиція про введення обовʼязкового іспиту для отримання громадянства України була зареєстрована 23 травня і набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду.

8 липня президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію та передав її до Кабінету міністрів, доручивши прем’єр-міністру розглянути можливість запровадження змін.

Вас також можуть зацікавити новини: