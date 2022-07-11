Відповідне питання передали на розгляд уряду.

Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про введення іспитів для отримання громадянства України. Глава держави подякував усім, хто підписав її, за активну громадянську позицію та передав петицію до Кабінету міністрів. Зеленський наголосив, що зміна міграційного законодавства є прерогативою уряду і Верховної Ради.

Про це повідомляється в його відповіді на петицію.

"Питання про введення обов'язкового іспиту для набуття громадянства України потребує законодавчого врегулювання. Тому я звернувся до прем'єр-міністра України Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання", — заявив президент.

Автор петиції зазначає, що іспити для отримання громадянства – поширена практика по всьому світу. Вони є в Естонії, Литві, Латвії, Польщі, Німеччині, США та інших країнах. Вимоги відрізняються в залежності від країн. Кандидатам пропонують скласти тест на знання мови, історії та конституції країни, а також вивчити національний гімн.

Як раніше повідомляв УНІАН, електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала необхідну кількість голосів - 25 тисяч. Тепер її зобов'язаний розглянути президент.

Вас також можуть зацікавити новини: